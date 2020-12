Sejm o dwa lata odkłada wejście w życie zakazu stosowania pasz GMO

To jedna z bardziej kuriozalnych sytuacji w naszej polityce. Piąty już raz odkładane jest wejście w życie zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Dlaczego? Bez pasz GMO nasza produkcja zwierzęca byłaby nieopłacalna.

Wstyd dla całej naszej klasy politycznej, i to niezależnie od opcji. Ustawa wprowadzająca zakaz stosowania pasz GMO została przyjęta w 2006 r. przez polityków obecnego układu rządzącego. Niemal od razu ogłoszono moratorium na obowiązywanie tego zakazu – wprowadzone przez ten sam obóz polityczny.

Za czasów PO-PSL politycy wydłużali moratorium o kolejne dwa lata. W owym czasie politycy PiS grzmieli z mównicy (brylował ówczesny poseł Ardanowski, do niedawna minister rolnictwa Zjednoczonej Prawicy). Straszyli Polaków, że pasze GMO zniszczą rolnictwo i doprowadzą do jego zagłady. Warto zacytować Ardanowskiego: „Ci, którzy godzą się na uzależnienie polskiej produkcji mięsa i jaj od importu soi GMO, działają przeciwko polskim rolnikom, przeciwko polskim konsumentom i przeciwko interesowi Polski”.

Jednak czasy się zmieniły i od pięciu lat władzę sprawuje obóz PiS. I w tym czasie przedłużono moratorium na obowiązywanie zakazu już trzy razy (w 2016, 2018 i w tym roku).

Obecnie pan Ardanowski nie krzyczy z mównicy, że to zniszczy polskie rolnictwo. Resort, którym jeszcze niedawno kierował, mówi wprost – bez pasz GMO polska produkcja zwierzęca znajdzie się w opłakanym stanie. Mami się przy tym opinię społeczną rzekomo zaawansowanymi programami badawczymi budowy programu polskiego białka, które zapewnić ma nam uniezależnienie się od importu pasz GMO. Dziwnym trafem nikt nie chce pochwalić się rezultatami tych prac. Jest to mrzonka i topienie co roku milionów złotych w utopijne projekty.

Za przyjęciem ustawy wydłużającej moratorium o kolejne dwa lata głosowało 424 posłów. Szkoda tylko, że przy tak znaczącym konsensusie politycznym w tej kwestii nie skorzystano z okazji i po prostu nie zniesiono kuriozalnego zakazu stosowania pasz GMO. Za dwa lata czeka nas powtórka z rozrywki.